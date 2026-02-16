HABER

Dinlenme tesisinde sır ölüm! Günlerdir park halinde olan otomobilde cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 gündür bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin içinden ceset çıktı. Aracın arka koltuğunda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana tesisin otoparkında bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi.

11 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı. Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu. Şahsın aracı park ettiği 11 Şubat'tan beri araçta ölü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
