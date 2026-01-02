1 değil... 5 değil... Tam 10 saat yanan şömineyle milyon dolarlık gelir!

X (eski adıyla Twitter) platformunda viral olan ve "Fireplace 10 hours" isimli bir YouTube kanalına ait olduğu iddia edilen çeşitli istatistikleri gösteren ekran görüntülerine göre; YouTube'da 156 milyon kez izlenen bir video, kanal sahibine inanılması güç bir gelir sağladı.

SADECE 1 YOUTUBE VİDEOSUYLA MİLYONLUK KAZANÇ

9 yıl önce yüklenen "Fireplace 10 hours full HD" isimli o videonun içeriği ise sadece 10 saatlik "yanan bir şömine" görüntüsünden ibaret. Ancak sosyal medyada paylaşılan söz konusu ekran görüntülerindeki verilere göre "Fireplace 10 hours" videosunun izlenme sayısı 156.2 milyon ve buna karşılık 9 yılda elde edilen toplam gelir ise tam 1.248 milyon dolar.

Üstelik videonun olduğu kanalın sadece 1 videosu var ve o da bu video.

BU MÜMKÜN MÜ?

Öncelikle şunu söyleyelim; sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen bu bilginin ve görsellerin gerçekliği henüz teyit edilebilmiş değil. Bu yüzden biraz şüpheli yaklaşmakta fayda var.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, videonun süresi, izleyici kitlesinin coğrafi konumu (ABD veya Avrupa menşeli izleyicilerin reklam getirisi daha yüksektir) ve videonun yayınlanma tarihi gibi faktörlerin bu geliri mümkün kılabileceğini belirtirken, bazı kullanıcılar da bunun doğru olmadığını düşünüyor.

GROK'A SORDULAR

Hatta X platformunda bazı kullanıcıların bu olayın doğru olup olmadığını Grok'a sorduğu ve Grok'un da kullanıcılara "Evet, doğru. "Fireplace 10 hours" kanalı, 10 saatlik şömine videosuyla 156 milyon izlenme, 110 bin abone ve tahmini 1.2 milyon dolar gelir elde etti." şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

Söz konusu olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak iddia edilen rakam, sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı.