AK Parti tarihinde bir ilk! Hepsi aynı masada: Yazıcı, Soylu, Kandemir...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Kızılcahamam’da düzenlediği Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda parti tarihinde bir ilke imza atıldı. Partide bugüne kadar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenen isimler aynı programda bir araya gelerek mahalle başkanlarına tecrübelerini aktardı.

AK PARTİ'NİN TEŞKİLAT BAŞKANLARI AYNI MASADA

“Her mahallesiyle, her hikâyesiyle İstanbul” başlığı altında gerçekleştirilen programa, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Hayati Yazıcı, Ekrem Erdem, Süleyman Soylu, Mustafa Ataş, Haluk İpek, Erkan Kandemir ile mevcut Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş katıldı.

DENEYİMLİ SİYASETÇİLER TECRÜBELERİNİ MAHALLE BAŞKANLARINA AKTARDI

Programda, teşkilat çalışmalarının sahadaki belirleyici rolü, mahalle başkanlıklarının parti organizasyonundaki stratejik konumu ve yerel dinamiklerle kurulan ilişkinin siyasi başarıya etkisi ele alındı. Eski ve mevcut teşkilat başkanları, farklı dönemlerde edindikleri saha tecrübelerini paylaşarak mahalle başkanlarına yol haritalarını sundu.

"ERDOĞAN SİYASİ HAREKETİNİ “MAHALLE ÖLÇEĞİNDEN BAŞLAYAN BİR TEŞKİLAT SEFERBERLİĞİ” ÜZERİNE İNŞA ETTİ"

Toplantıda konuşan tecrübeli siyasetçiler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilata verdiği önemin altı çizdi. Erdoğan’ın siyasi hareketini “mahalle ölçeğinden başlayan bir teşkilat seferberliği” üzerine inşa ettiği, parti başarısının temelinde de güçlü ve diri teşkilat yapısının bulunduğu vurgulandı.