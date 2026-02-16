HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti tarihinde bir ilk! Hepsi aynı masada: Yazıcı, Soylu, Kandemir...

İçerik devam ediyor
Rosetta

AK Parti'de tarihi bir buluşma gerçekleşti. Partide bugüne kadar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenmiş isimler Kızılcahamam’da düzenlenen programda bir araya geldi. Programdaki konuşmalara Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan hakkındaki değerlendirmeler damga vurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Kızılcahamam’da düzenlediği Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda parti tarihinde bir ilke imza atıldı. Partide bugüne kadar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenen isimler aynı programda bir araya gelerek mahalle başkanlarına tecrübelerini aktardı.

AK PARTİ'NİN TEŞKİLAT BAŞKANLARI AYNI MASADA

“Her mahallesiyle, her hikâyesiyle İstanbul” başlığı altında gerçekleştirilen programa, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Hayati Yazıcı, Ekrem Erdem, Süleyman Soylu, Mustafa Ataş, Haluk İpek, Erkan Kandemir ile mevcut Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş katıldı.

AK Parti tarihinde bir ilk! Hepsi aynı masada: Yazıcı, Soylu, Kandemir... 1

DENEYİMLİ SİYASETÇİLER TECRÜBELERİNİ MAHALLE BAŞKANLARINA AKTARDI

Programda, teşkilat çalışmalarının sahadaki belirleyici rolü, mahalle başkanlıklarının parti organizasyonundaki stratejik konumu ve yerel dinamiklerle kurulan ilişkinin siyasi başarıya etkisi ele alındı. Eski ve mevcut teşkilat başkanları, farklı dönemlerde edindikleri saha tecrübelerini paylaşarak mahalle başkanlarına yol haritalarını sundu.

AK Parti tarihinde bir ilk! Hepsi aynı masada: Yazıcı, Soylu, Kandemir... 2

"ERDOĞAN SİYASİ HAREKETİNİ “MAHALLE ÖLÇEĞİNDEN BAŞLAYAN BİR TEŞKİLAT SEFERBERLİĞİ” ÜZERİNE İNŞA ETTİ"

Toplantıda konuşan tecrübeli siyasetçiler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilata verdiği önemin altı çizdi. Erdoğan’ın siyasi hareketini “mahalle ölçeğinden başlayan bir teşkilat seferberliği” üzerine inşa ettiği, parti başarısının temelinde de güçlü ve diri teşkilat yapısının bulunduğu vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak'ta maden çöktü! 3 işçi için seferber olunduZonguldak'ta maden çöktü! 3 işçi için seferber olundu
Jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs tutuklandıJandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.