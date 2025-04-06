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1 değil, 5 değil tam 15 milyon yıllık! Kuşadası'nda bulundu, incelenmek üzere üniversite laboratuvarlarına gönderilecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Murat Uğur Sünetçi, bölgedeki kayaç yapısını incelerken 15 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yaprak fosillerini fark etti. Uzmanlar bu keşfin Ege Bölgesi'nin jeolojik geçmişini aydınlatmak açısından önemli bir adım olduğu görüşündeyken, gün yüzüne çıkartılan fosilden alınan örnekler incelenmek üzere üniversite laboratuvarlarına gönderilecek.

1 değil, 5 değil tam 15 milyon yıllık! Kuşadası'nda bulundu, incelenmek üzere üniversite laboratuvarlarına gönderilecek

Yayla Köy ile Kirazlı Köy arasında yapılan arazi incelemeleri sırasında 15 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yaprak fosilleri gün yüzüne çıkarıldı. Fosiller, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Murat Uğur Sünetçi tarafından bölgedeki kayaç yapısını incelerken fark edildi.

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"ZAMANLA BU YAPRAKLAR, KİLLİ KİREÇTAŞLARI İÇİNDE FOSİLLEŞMİŞ"

Killi kireçtaşı tabakaları içerisinde bulunan yaprak fosilleri, detaylı gözlemler sonucunda keşfedildi. Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Murat Uğur Sünetçi, "15 milyon yıl önce yaşamış bitkilerin yaprakları, o dönemdeki çamurlu ve kireçli çökellerle birlikte korunmuş. Zamanla bu yapraklar, killi kireçtaşları içinde fosilleşmiş" dedi.

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"EGE BÖLGESİ'NİN JEOLOJİK GEÇMİŞİNİ AYDINLATMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Fosillerin bulunduğu alanın Miyosen dönemine ait tortul birikimlerin yer aldığı zengin bir jeolojik bölge olduğu belirtilirken, bu tip buluntular eski dönemlerdeki iklim şartları ve bitki örtüsüne dair önemli bilimsel veriler sunuyor. Yaprak damarlarının belirgin şekilde korunmuş olması ise fosilin değerini daha da arttırdığı belirtiliyor.

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İncelenmek üzere üniversite laboratuvarlarına gönderilecek fosil örnekleri için uzmanlar bu keşfin Ege Bölgesi'nin jeolojik geçmişini aydınlatmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Fosil
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