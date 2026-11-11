1 euroya döner Almanya'yı karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü, helikopterli destek istendi

Almanya’nın Dortmund kentinde açılışa özel 1 euroluk döner satışında izdiham yaşandı, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri de saldırıya uğradı.

SAVAŞ ALANINI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Almanya'da 1 euroluk döner satışında ortalık savaş alanına döndü. Dortmund kentinde bir işletmeci yeni iş yerinin açılışı dolayısıyla ekmek arası döneri 1 eurodan satışa sundu. Hafta sonu gerçekleşen açılışa özel 1 euroluk döner satışının yapıldığı restoran önünde yoğun kalabalık oluştu. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi döner alabilmek için acele edince durum kontrolden çıktı ve ortalık karıştı.

HELİKOPTERLİ DESTEK İSTENDİ

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerine taş, şişe ve sandalye atıldı. Kalabalık çok sayıda elektrikli scooter ile barikat kurdu. Kontrolden çıkan olaylar nedeniyle helikopter destekli takviye kuvvetler bölgeye gönderildi.

1 EURO KAMPANYASI PAHALIYA MAL OLABİLİR

Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret suçlarından dolayı çeşitli cezai işlemler uygulandı.

İşletme sahibinin ise olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildiren polis, operasyonun maliyetinin restoran sahibi tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır