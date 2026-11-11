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10 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapacaktı! Kızgın yağ bir anda alev aldı: Panik anları kamerada

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İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki Hayrunnisa, çalışan annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlamak istedi. Ancak ocakta altını açık unuttuğu yağ bir anda alev aldı. Çıkan yangında evdeki iki kardeş büyük panik yaşarken evdeki çocuk kamerası yaşanan anlar saniye saniye kaydetti.

Yangın, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi.

10 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapacaktı! Kızgın yağ bir anda alev aldı: Panik anları kamerada 1

YAĞ BİR ANDA ALEV ALDI

Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.

10 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapacaktı! Kızgın yağ bir anda alev aldı: Panik anları kamerada 2

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada marketten dönen ağabeyi Muhammet Mustafa'nın kapıya gelmesi üzerine çocuklar yangını fark etti.

10 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapacaktı! Kızgın yağ bir anda alev aldı: Panik anları kamerada 3

Muhammet Mustafa, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

10 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapacaktı! Kızgın yağ bir anda alev aldı: Panik anları kamerada 4

YAŞANANLAR KAMERADA

Yangının çıkışına ve iki kardeşin yaşadığı korku dolu anlara ilişkin evin içindeki çocuk kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

10 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapacaktı! Kızgın yağ bir anda alev aldı: Panik anları kamerada 5

Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa'nın camı açarken, eve gelen Muhammet Mustafa'nın ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar ile yaşanan panik yer aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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yangın Sultangazi
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