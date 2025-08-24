HABER

1 gün önce doğum gününü kutlamıştı! Kahreden olay: Cansız bedeni bulundu

İstanbul Şile'de Harmankaya çevresindeki koyda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, Korucuköy Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Okan'a ait olduğu tespit edildi. Okan'ın, olaydan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

1 gün önce doğum gününü kutlamıştı! Kahreden olay: Cansız bedeni bulundu

Olay, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ATV ile bölgeye gelen bir kişi denize girdiği sırada dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde hareketsiz halde bulunan kişi ekiplerce çıkarıldı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Cesedin, Korucuköy Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Okan'a ait olduğu tespit edildi. 22 Ağustos 1979 doğumlu olan Okan'ın, olaydan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Okan'ın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Şile
En Çok Aranan Haberler

