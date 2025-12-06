HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet yaşandı. 77 yaşındaki Bekir Sarıkaya, eşini baltayla vurup öldürdükten sonra cansız bedenini banyoya gömdü. Otopsi işlemleri sona eren kadının cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, memleketinde defnedildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Sarıkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Olay, dün ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Meliha Sarıkaya’ya ulaşamayan yakınlarının önceki gün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Sarıkaya çiftin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'ya eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir Sarıkaya'nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Hatay da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü 1

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha Sarıkaya'nın cansız bedeni, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Hatay da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü 2

TUTUKLANDI

Otopsi işlemleri sona eren Sarıkaya'nın cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, memleketinde defnedildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Sarıkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı kedi için seferberlikOtomobilin çarptığı kedi için seferberlik
Polis o sürücüye acımadı! Gözaltına alındıPolis o sürücüye acımadı! Gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay balta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.