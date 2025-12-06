Belediye önünde kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti

Olay, dün Afşin ilçesinde meydana gelmişti. Afşin Belediyesi hizmet binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek ağır yaralanmış, çevredekilerin müdahalesi ile ateş söndürülmüştü.

KENDİNİ ATEŞE VERİP YAKMIŞTI: ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mercimek, buradan Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. Vücudunda 3 ve 4. derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mercimek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır