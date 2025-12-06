HABER

Mersin’de yasa dışı bahis çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken, zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede 826 milyon 758 bin 683 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

