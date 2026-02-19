1 hafta boyunca mahsur kalmış! Tesadüfen fark edildi, helikopterle kurtarıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Büyük Menderes Nehri'ndeki taşkınla sel sularının ortasında mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin havadan müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan şahsın yaklaşık bir haftadır bulunduğu yerde mahsur kaldığı öğrenildi.

DAMDA MAHSUR KALDIĞI FARK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı. Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz'ün damda mahsur kaldığını fark etti.

HELİKOPTERLE ALINDI

Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 HAFTA DAMDA HAYATA TUTUNDU

Çevresi tamamen sularla kaplanan Öpöz'ün yardım talebinde bulunacak imkan bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

