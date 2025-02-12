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1 haftalık gitmişlerdi, 8 ay geçti! NASA, uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu

12.02.2025 16:51
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Takvimler 5 Haziran 2024'ü gösterdiğinde astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle ISS'ye yani Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Wilmore ve Suni Wlliams'ın çıktıkları test uçuşu bir hafta sürecekti. Ancak iki isim teknik arıza nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalacaklarını nereden bilebilirdi? Üstelik iki astronotun ISS'de kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu. Sevindiren açıklama ise NASA'dan geldi.

1 haftalık gitmişlerdi, 8 ay geçti! NASA, uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini açıkladı.

NASA'NIN UZAYDA MAHSUR KALAN İKİ ASTRONOTU, PLANLANANDAN ÖNCE DÖNEBİLİR

NASA'dan yaptığı açıklamada, SpaceX'in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı belirtildi.

NASA

Açıklamada, böylece, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) uzun süreli kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmış olacağı kaydedildi.

Bu yeni plana göre, Houston şirketi Axiom Space tarafından düzenlenen ve Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotların yer aldığı özel uçuş ertelenirken bunun yerine 12 Mart'ta Wilmore ve Williams'ı geri getirmek için yeni kapsül fırlatılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayı sonlarında Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşünü sağlamalarını istemişti.

NELER OLMUŞTU?

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya NASA
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