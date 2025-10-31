1 Kasım'da başlıyor! Safranbolu’da safran imecesi: Katılımcılar tüm süreçleri deneyimleyecek

Anadoludakiler İmece Ağı, gönüllüleri 1 Kasım’da Karabük Safranbolu’ya “Safran İmecesi”ne çağırıyor. Üreticilerle birlikte sabahın serinliğinde mor tarlalara adım atacak gönüllüler; narin safran çiçeklerini tek tek toplayacak, kırmızı iplikleri özenle ayıracak, doğanın sabırlı döngüsüne ve dayanışmanın sıcak bereketine tanıklık edecek, toprağın kadim ritmine ortak olacak. Bu anlamlı buluşma, yalnızca bir hasat değil, aynı zamanda Anadolu’nun ortak emeğinin somut bir kutlaması haline gelecek.

"TOPRAĞA DOKUN, SAFRANIN RENGİNE KATIL"

Binlerce yıllık şifa kaynağı safran, Safranbolu’nun eşsiz ikliminde her sonbahar mor bir mucizeye dönüşüyor. Batı Karadeniz’in verimli toprağı ve serin rüzgârlarıyla buluşan bu narin bitki, lezzet, renk ve şifa sunarak mutfaklarda, zanaatlarda ve geleneklerde yerini koruyor.

1 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek imecede, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara inen gönüllüler; safranın toplanmasından ayıklanmasına, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm emek dolu süreçleri üreticilerle birlikte deneyimleyecek. Gün boyu sürecek kısa atölyelerde safranın kültürel yolculuğu, mutfaktaki geleneksel kullanım alanları, şifalı özellikleri ve tarihî hikâyesi katılımcılarla paylaşılacak.

İmece Ağı, Anadolu’nun dayanışma ruhunu dijital köprülerle yeniden örüyor. Üreticiler, ihtiyaç duydukları anda platform üzerinden yardım çağrısı yayınlıyor; gönüllüler ise bu çağrılara koşarak bereket zincirinin bir halkası oluyor, yerel üretimin sürdürülebilirliğine omuz veriyor. Safran İmecesi, İmece Ağı’nın ilk büyük buluşması olarak yerel üretimi güçlendiriyor, üreticiyi desteklerken gönüllüyü toprağın gerçek değerine bağlıyor.

Anadoludakiler, bu modeli farklı bölgeler ve ürünlerle genişleterek sürdürülebilir bir paylaşım ekosistemi kurmayı amaçlıyor. Safran İmecesi, bu büyük vizyonun yalnızca başlangıcı; dayanışma, toprağın bereketiyle birleşerek Türkiye’nin her köşesinde yeni filizler verecek.

Kaynak: AA