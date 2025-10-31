HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

1 Kasım'da başlıyor! Safranbolu’da safran imecesi: Katılımcılar tüm süreçleri deneyimleyecek

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen “Anadoludakiler Projesi” kapsamında, Anadolu’nun köklü imece geleneği Safranbolu’nun mor tarlalarında İmece Ağı ile can buluyor. Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüleri birleştiren bu proje, toprağın bereketini, insan emeğini ve dayanışma ruhunu ortak bir hikâyede buluşturarak kadim değerleri geleceğe taşıyor.

1 Kasım'da başlıyor! Safranbolu’da safran imecesi: Katılımcılar tüm süreçleri deneyimleyecek

Anadoludakiler İmece Ağı, gönüllüleri 1 Kasım’da Karabük Safranbolu’ya “Safran İmecesi”ne çağırıyor. Üreticilerle birlikte sabahın serinliğinde mor tarlalara adım atacak gönüllüler; narin safran çiçeklerini tek tek toplayacak, kırmızı iplikleri özenle ayıracak, doğanın sabırlı döngüsüne ve dayanışmanın sıcak bereketine tanıklık edecek, toprağın kadim ritmine ortak olacak. Bu anlamlı buluşma, yalnızca bir hasat değil, aynı zamanda Anadolu’nun ortak emeğinin somut bir kutlaması haline gelecek.

"TOPRAĞA DOKUN, SAFRANIN RENGİNE KATIL"

Binlerce yıllık şifa kaynağı safran, Safranbolu’nun eşsiz ikliminde her sonbahar mor bir mucizeye dönüşüyor. Batı Karadeniz’in verimli toprağı ve serin rüzgârlarıyla buluşan bu narin bitki, lezzet, renk ve şifa sunarak mutfaklarda, zanaatlarda ve geleneklerde yerini koruyor.

1 Kasım da başlıyor! Safranbolu’da safran imecesi: Katılımcılar tüm süreçleri deneyimleyecek 1

1 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek imecede, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara inen gönüllüler; safranın toplanmasından ayıklanmasına, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm emek dolu süreçleri üreticilerle birlikte deneyimleyecek. Gün boyu sürecek kısa atölyelerde safranın kültürel yolculuğu, mutfaktaki geleneksel kullanım alanları, şifalı özellikleri ve tarihî hikâyesi katılımcılarla paylaşılacak.

İmece Ağı, Anadolu’nun dayanışma ruhunu dijital köprülerle yeniden örüyor. Üreticiler, ihtiyaç duydukları anda platform üzerinden yardım çağrısı yayınlıyor; gönüllüler ise bu çağrılara koşarak bereket zincirinin bir halkası oluyor, yerel üretimin sürdürülebilirliğine omuz veriyor. Safran İmecesi, İmece Ağı’nın ilk büyük buluşması olarak yerel üretimi güçlendiriyor, üreticiyi desteklerken gönüllüyü toprağın gerçek değerine bağlıyor.

Anadoludakiler, bu modeli farklı bölgeler ve ürünlerle genişleterek sürdürülebilir bir paylaşım ekosistemi kurmayı amaçlıyor. Safran İmecesi, bu büyük vizyonun yalnızca başlangıcı; dayanışma, toprağın bereketiyle birleşerek Türkiye’nin her köşesinde yeni filizler verecek.

1 Kasım da başlıyor! Safranbolu’da safran imecesi: Katılımcılar tüm süreçleri deneyimleyecek 2

Kaynak: AABu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartalkaya otel yangını davasında karar! Kartalkaya otel yangını davasında karar!
İETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar varİETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
safran imece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.