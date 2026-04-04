1 kilometre boyunca yola beton döken miksere 191 bin lira ceza kesildi

Denizli’de seyir halindeyken yaklaşık 1 kilometrelik güzergâh boyunca yola beton dökerek kirliliğe neden olan mikserin bağlı olduğu firmaya 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

1 kilometre boyunca yola beton döken miksere 191 bin lira ceza kesildi

Denizli’de çevreyi kirletenlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. 3 Nisan saat 21.00 sıralarında Ali Marım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir beton mikserinin yaklaşık 1 kilometrelik güzergâh boyunca yola beton dökerek kirliliğe neden olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, olayla ilgili hızlı bir inceleme başlattı. Yapılan tespitlerin ardından çevreyi kirleten firmaya 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

1 kilometre boyunca yola beton döken miksere 191 bin lira ceza kesildi 1

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Yetkililer, kamu düzeni ve çevre temizliğini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini vurgularken, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlardan gelen her ihbarı titizlikle değerlendirdiği belirtildi. Belediye yetkilileri ayrıca, benzer olumsuzlukların önüne geçmek adına denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

