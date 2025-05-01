1 Mayıs'ın iki yüzü: İşçinin bayramı, iş başında geçti! Batman'da inşaat işçileri, kutlamaları çalışarak izlediler...

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaparken bazı inşaat işçileri o anları izledi.
Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti.
Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.
Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi.
Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.
1 Mayıs, işçilerin haklarını savunduğu, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. İşçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattığı tarihi mücadeleye dayanan bu özel gün, Türkiye’de de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Meydanlarda toplanan sendikalar, emek örgütleri ve işçiler, adaletli çalışma koşulları ve sosyal haklar için seslerini duyuruyor.
(İHA)
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