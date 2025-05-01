1 Mayıs'ın iki yüzü: İşçinin bayramı, iş başında geçti! Batman'da inşaat işçileri, kutlamaları çalışarak izlediler...

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaparken bazı inşaat işçileri o anları izledi.

"İŞÇİ BAYRAMI'NI İNŞAATLARDA ÇALIŞARAK SÜRDÜRÜYORUZ"

Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti.

Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi.

Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs, işçilerin haklarını savunduğu, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. İşçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattığı tarihi mücadeleye dayanan bu özel gün, Türkiye’de de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Meydanlarda toplanan sendikalar, emek örgütleri ve işçiler, adaletli çalışma koşulları ve sosyal haklar için seslerini duyuruyor.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır