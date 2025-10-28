HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

Antalya’da 72 yaşındaki avukat, 1 saat sonra eve geri dönen bakıcısı tarafından evde ölü olarak bulundu.

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 131 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşamını Antalya’da sürdüren, kalp rahatsızlığı ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ankara Barosu’na kayıtlı 72 yaşındaki avukat Enver Kaynak’ı bakıcısı evde bırakarak bir süreliğine dışarı çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen kadın yaşlı adamı yerde yüz üstü yatar vaziyette buldu. Daha önce de birkaç kez düşerek yaralandığı öğrenilen Kaynak’ın durumunu kontrol eden bakıcısı yaşlı adamın nefes almadığını fark etti.

Geri döndüğünde ölü olarak buldu
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemesinin ardından Kaynak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak’ın bakıcısı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu 1

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu 2

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu 3

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu 4

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu 5

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu 6

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı
Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladıOsmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.