1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 131 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşamını Antalya’da sürdüren, kalp rahatsızlığı ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ankara Barosu’na kayıtlı 72 yaşındaki avukat Enver Kaynak’ı bakıcısı evde bırakarak bir süreliğine dışarı çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen kadın yaşlı adamı yerde yüz üstü yatar vaziyette buldu. Daha önce de birkaç kez düşerek yaralandığı öğrenilen Kaynak’ın durumunu kontrol eden bakıcısı yaşlı adamın nefes almadığını fark etti.

Geri döndüğünde ölü olarak buldu

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemesinin ardından Kaynak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak’ın bakıcısı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA