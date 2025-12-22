10.000 mAh batarya ile geliyor! Bu telefon powerbank gibi olacak

Honor, Honor Win serisini resmi olarak 26 Aralık 2025'te kendi ana pazarı olan Çin'de tanıtacak. Ancak duyuru öncesinde Honor, cihazın bazı özelliklerini doğruladı.

10.000 MAH BATARYAYA SAHİP OLACAK

Gizmochina'da yer alan habere göre, Honor, Win serisinin IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olacağını doğruladı. Ayrıca cihazda güvenlik için 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu da yer alacak.

Öte yandan cihazların büyük bir bataryaya sahip olacağına dair söylentiler vardı. Son tanıtımlar 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacaklarını doğruladı.

İŞTE HONOR WIN'İN ÖZELLİKLERİ

Tanıtımlarda ortaya çıkan diğer özellikler arasında; özel bir Wi-Fi sinyal çipi ile Honor C1+ RF güçlendirme çipini eşleştiren çift çipli mimariye sahip bir tür iletişim sistemi yer alıyor. Bu sistemin, kapalı alanlarda ve şebeke bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde ağ performansını artırması bekleniyor.

Honor Win'in; 1,5K çözünürlük, 185 Hz yenileme hızı ve 1,4 mm'lik eşit çerçeveler sunan 6,83 inçlik uzun bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Honor Win modelinin, LPDDR5x Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle donatılacağı iddia ediliyor. Temel Win modelinin 50 MP üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı söylenirken, Win RT'nin çift kamera sistemine sahip olduğuna inanılıyor.