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10 bin dönümlük arazi alevlere teslim oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’nde çıkan yangında 10 bin dönümlük arazi alevlere teslim oldu.Yangın, Mustafakemalpaşa’nın Tatkavaklı Mahallesi Olukluk mevkisinde, saat 12.30 sularında meydana geldi.

10 bin dönümlük arazi alevlere teslim oldu
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’nde çıkan yangında 10 bin dönümlük arazi alevlere teslim oldu.

Yangın, Mustafakemalpaşa’nın Tatkavaklı Mahallesi Olukluk mevkisinde, saat 12.30 sularında meydana geldi. Yangının etkilediği alanın büyük bölümünü otluk araziler oluştururken, yaklaşık 50 dönüm ekili alanda da ciddi zarar meydana geldi. Ekili alanlarda özellikle buğday ekiminin bulunduğu tespit edildi.

Yangına Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin yanı sıra Karacabey İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale edildi. Yaklaşık 10 araç ve 30 personel ile sahada söndürme çalışmaları yürütülürken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar da traktörleriyle yangının önünü kesmek amacıyla tarlaları sürerek müdahaleye etti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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