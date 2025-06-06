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10 bin kişi aynı anda bayramlaştı! Edirne'de gelenek bu yıl da devam etti

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yapılan geleneksel bayramlaşma töreni tüm belde halkını bir araya getirdi. Belde mezarlığında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bayramlaşma esnasında uzun kuyruklar oluştu.

10 bin kişi aynı anda bayramlaştı! Edirne'de gelenek bu yıl da devam etti

Küplü beldesinde 90 yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma töreni, beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı. Belde mezarlığında yapılan duaların ardından Küplü’nün hacıları ve en yaşlılarının sıraya girmesiyle başlayan bayramlaşma töreni sırasında uzun kuyruklar oluştu. Beldede bayramlaşma törenlerinin yaklaşık 90 yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Selanik’ten nüfus mübadelesiyle Küplü’ye gelen atalarımızın yaptığı ve geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenini bu yıl da yapıyoruz. Biz de bu geleneği elimizden geldiğince devam ettiriyoruz. Bayram namazından sonra beldenin bütün erkekleri mezarlığa gelir, önce hayatını kaybeden yakınlarına dua ederler. Sonra da en yaşlılarının ve hacılarının sıraya geçmesiyle bayramlaşma başlar" dedi.
Kılınan bayram namazının ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak, yaşadıkları bayram sevincini paylaştı. Küplü’de yapılan bayramlaşma törenleri mezarlıkta yapılan dualar ile son buldu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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