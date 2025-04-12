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10 gündür kayıptı... Cansız bedeni metruk binada bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde kundura tamirciliği yapan ve 10 gündür kayıp olan Mehmet Ali Yuca’nın (69) metruk bir binada cansız bedeni bulundu.

10 gündür kayıptı... Cansız bedeni metruk binada bulundu
Begüm Özkaynak

İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yuca’ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca’nın metruk bir binada cansız bedenini buldu. Yuca’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kayıp metruk bina
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