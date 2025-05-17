10 ilde 11 suç örgütüne operasyon! 86 kişi tutuklandı

Son dakika: Bakan Yerlikaya, 11 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Düzenlenen operasyonlar hakkında Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşım şu şekilde:
“10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 TUTUKLAMA"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 17, 2025
➡️ İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),
➡️ Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),
➡️ Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),
➡️ Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),… pic.twitter.com/imSZLc94Mq
Okuyucu Yorumları 0 yorum