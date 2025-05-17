HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

10 ilde 11 suç örgütüne operasyon! 86 kişi tutuklandı

Son dakika: 10 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 11 örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 86 kişinin tutuklandığını duyurdu.

10 ilde 11 suç örgütüne operasyon! 86 kişi tutuklandı
Doğukan Akbayır

Son dakika: Bakan Yerlikaya, 11 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ali yerlikaya

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Düzenlenen operasyonlar hakkında Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşım şu şekilde:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçtiErtan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti
ABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtıABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Oğlu Sadri ile Cannes'ta! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Oğlu Sadri ile Cannes'ta! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Devlet Bahçeli: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

Devlet Bahçeli: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.