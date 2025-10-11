10 milyon kişi bu rahatsızlıkla uğraşıyor! Kulak kiri sorununa evde temizlik dönemi: Taşınabilir kulak temizleme kiti geliştirdi

Kentte, Ar-Ge sektöründe çalışan Ümit Demir, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’ndeki Teknopark bünyesinde kurduğu firmada, halk arasında sıkça rastlanan buşona çözüm amaçlı ürün geliştirdi.

Bir süredir ürün üzerinde çalışıp son halini verdiğini anlatan Demir, hastaların doktora gidip işlem yaptırmak yerine bu sayede evlerinde veya istediği yerde ürünü kullanabileceğini söyledi.

"TEMEL BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU RAHATSIZLIĞI"

Demir, "Bilimsel adıyla buşon veya serumen, halk tabiriyleyse kulak kiri dediğimiz temel bir halk sağlığı sorunu rahatsızlığı vardır. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon birey bu rahatsızlık nedeniyle kulak burun boğaz hekimlerine başvurmaktadırlar. Bu da ciddi bir polikliniklerde yoğunluk ve hekimlerin iş yükünü arttıracak bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulak kiri rahatsızlığı sosyoekonomik ve her yaş grubunda homojen olarak görülen temel bir halk sağlığı sorunudur. Çevresel etmenler, epital doku artıkları, vücut salgılarının bir arada birleşerek katılaşması sonucunda kulak içerisinde olan kitlesel bir yapıdır. Bu kitle kulağımızda biriktiği sürece duyma yani işitme yetimizde azalmaya neden oluyor. Bu da temel bir gündelik hayatın aksamasına neden oluyor" dedi.

"TOPLUMDA YÜKSEK MİKTARDA GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK"

Kulak kiri kaynaklı rahatsızlıklarda hekimlerin klasik yöntemlere başvurduklarını anlatan Demir, "Bu rahatsızlığın tedavisi ve klasik bir yöntem olarak hekimlerin uygulamış olduğu lavaj, aspirasyon ve kürek aracılığıyla çıkarma işlemleridir. Bunlar hekimler için iş gücü ve zaman kaybına neden olur. Aynı zamanda hastalar için de bu sorun teşkil etmektedir. Ciddi bir sağlık sistemine de eş olarak yük bindirmekte. Her yıl 10 milyon birey bu rahatsızlıktan dolayı hastanelere başvurmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da bu rahatsızlık yüksek miktarda toplumlarda görülen bir rahatsızlıktır. Ortalama olarak toplumda yüzde 10 ve 12 civarında görülen bir epidemolojik bir rahatsızlıktır. Temel kronik bir rahatsızlıktır. Bizim geliştirmiş olduğumuz ürün patentli ve muadili olmayan ve bu alanda temel bir altın standart haline gelebilecek bir üründür. Bu alanda yapmış olduğumuz buluşla temel halk sağlığı sorununa etkin, güvenli ve sürdürülebilir tedavi ürünü sunmanın haklı gururunu yaşamaktayız” dedi.

"İSTEDİĞİ YERDE RAHATLIKLA, KOLAYCA KULLANILABİLİR"

Vatandaşların, temizlik kitini istediği zaman, istediği yerde kullanabileceğini dile getiren Demir, "Bu kapsamda hekimlerimizin iş yükünü azaltan ve tedavi protokollerini güçlendiren bir ürün geliştirdik. Aynı zamanda insanların temel yaşam fonksiyonlarının daha kaliteli bir şekilde sürdürmesini, kolay pratik bir sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlayacak bir ürün geliştirerek patentini aldık. Aynı zamanda piyasada ürünümüzü online sistemler üzerinden, herkesin kolay ve istediği zaman satın alabileceği şekilde takdim etmiş bulunmaktayız. Bireyler bunu istediği zaman, istediği yerde rahatlıkla, kolayca kullanılabilir. Yapmaları gereken tek şey basit bir lavabo veya banyo ortamında kulaklarını kolayca temizleyebilme ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir tedavi hizmetine ulaşmalarıdır” ifadelerini kullandı.

"BUNLAR İKİNCİ, ÜÇÜNCÜL MASRAFLARA NEDEN OLMAKTA”

Ürünün doktorların iş yükünü de azalttığını belirten Demir, “Hekimlerin klasik tedavi uygulamalarının yaratmış olduğu onlara iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırıp, bu alandaki yenilikçi bir tedavi ürünü olarak hizmete sunmayı hedeflemekteyiz. Bu alanda yeni bir tedavi altın standardı oluşturmakta. Hekime başvuru sürecinde yaşanan ekonomik kaybı da ortadan kaldırmaktadır. Çünkü hekime başvurmak için iş yerinden çalışan insanlar izin alması gerekir. Veya ek damlalar kullanması gerekir. Bunlar ikinci, üçüncül masraflara neden olmakta” dedi.

