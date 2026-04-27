10 ton bedava dağıtıldı, insanlar birbirinin üstünden geçti

Manisa'da dün mesir macunu coşkusu yaşandı ancak bedava macun dağıtımı izdihama yol açtı. Manisa Mesir Macunu Festivali tamamlanırken tarihi Sultan Camii'nin kubbe, şerefeleri ve çevre binaların balkonlarından 10 ton mesir macunu saçıldı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Sultan Camii’nin kubbe, minare ve çevredeki binalardan saçılan mesir macunlarından kapabilmek için on binlerce insan izdihama neden oldu. 44 farklı noktadan 10 ton mesir macununu kapabilmek için vatandaşlar adeta birbirinin üzerine çıktı.

Her sene olduğu gibi bu yıl da macunlardan kapmaya çalışan yüzlerce kişi ezilme tehlikesi geçirdi, izdiham yaşandı.

ŞEMSİYELERİ TERS AÇTILAR

Her festivalde olduğu gibi şemsiyelerini ve ceketlerini ters açarak mesir macunlarını ağaç veya elektrik direklerinin tepelerinde kapmaya çalışanlar da dikkat çeken görüntüler oluşturdu.



