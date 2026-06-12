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Kübra Par tv100 Ana Haber'e veda etti! İngiltere'ye gidiyor

Ekranların sevilen yüzü Kübra Par, tv100 Ana Haber'e veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Par, eğitim süreci nedeniyle İngiltere’ye taşınacağını belirtti.

Kübra Par tv100 Ana Haber'e veda etti! İngiltere'ye gidiyor
Recep Demircan

TV100 Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu yapan gazeteci ve televizyoncu Kübra Par, görevine veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Par, kariyerinde yeni bir döneme adım attığını belirterek, “Kulvar değiştirme ve yeni tecrübeler kazanma zamanı” ifadelerini kullandı.

Kübra Par tv100 Ana Haber e veda etti! İngiltere ye gidiyor 1

Par, London School of Economics'nin (LSE) Diplomasi ve Uluslararası Strateji Programı’na kabul edildiğini duyurdu. Eğitim süreci nedeniyle İngiltere’ye taşınacağını belirten deneyimli gazeteci, TV100 ile bağlarını tamamen koparmayacağını da vurguladı.

Kübra Par, yeni yayın döneminde TV100’ün İngiltere Temsilcisi olarak görev yapacağını ve kanala Londra’dan katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Par’ın ayrılığıyla birlikte TV100 Ana Haber’in yeni dönemde hangi isimle yoluna devam edeceği ise merak konusu oldu.

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Kübra Par
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