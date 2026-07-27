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Samsung’dan yeni Galaxy Z TriFold hazırlığı!

Samsung’un yeni nesil Galaxy Z TriFold modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi. İlk model yalnızca birkaç pazarda ve çok sınırlı sayıda satılırken yeni cihazın daha geniş çapta satışa sunulabileceği öne sürüldü.

Samsung’dan yeni Galaxy Z TriFold hazırlığı!
Enes Çırtlık

Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold’u yalnızca birkaç pazarda ve çok sınırlı sayıda satışa sunmuştu. Ancak bu durum gelecek yıl değişebilir.

Çünkü Güney Kore medyasında, Samsung’un 2027’de yeni bir Galaxy Z TriFold modeli piyasaya süreceği ve cihazın daha geniş çapta satışa çıkabileceği öne sürüldü.

SAMSUNG 2027’DE DÖRT KATLANABİLİR MODEL SUNABİLİR

Haberlerin doğru çıkması hâlinde Samsung, 2027’de toplam dört katlanabilir telefon modeli sunabilir.

Bu modellerin Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra, Galaxy Z Flip 9 ve yeni Galaxy Z TriFold’dan oluşacağı belirtiliyor. Yeni üç kez katlanabilir telefonun hangi adı taşıyacağı ise henüz bilinmiyor.

GALAXY Z FLIP 9 İÇİN BELİRSİZLİK

Galaxy Z Flip 8’in Samsung’un son kapaklı katlanabilir telefonu olup olmayacağına ilişkin bazı değerlendirmeler bulunuyor.

Bazı söylentiler, Galaxy Z Flip 8’in gelecek yıl bir halefinin çıkmayabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddiaları destekleyen somut bir bilgi henüz bulunmuyor.

Samsung’dan yeni Galaxy Z TriFold hazırlığı! 1

YENİ GALAXY Z TRIFOLD GELİŞTİRME AŞAMASINDA

SamMobile'da yer alan habere göre Samsung, yeni nesil Galaxy Z TriFold hakkındaki bilgileri iş ortaklarıyla paylaştı.

Cihazın geliştirme sürecinin ise erken aşamalarında olduğu belirtiliyor. Hangi teknik özelliklerin değiştirileceği de henüz bilinmiyor.

Yeni modelin ekran boyutunun ilk Galaxy Z TriFold ile aynı olacağına inanılıyor.

Samsung’dan yeni Galaxy Z TriFold hazırlığı! 2

DAHA FAZLA PAZARDA SATILABİLİR

Samsung’un yeni Galaxy Z TriFold’un daha geniş çapta satışa sunulması konusunda henüz karar vermediği bildiriliyor.

Bununla birlikte haberde, cihazın daha fazla pazarda satışa çıkarılabileceği ihtimaline yer veriliyor.

Samsung’un yeni Galaxy Z TriFold’u Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Flip 9 serileriyle birlikte Temmuz 2027’de tanıtmasının da muhtemel olduğu belirtiliyor.

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