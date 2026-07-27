Samsung’dan yeni Galaxy Z TriFold hazırlığı!

Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold’u yalnızca birkaç pazarda ve çok sınırlı sayıda satışa sunmuştu. Ancak bu durum gelecek yıl değişebilir.
Çünkü Güney Kore medyasında, Samsung’un 2027’de yeni bir Galaxy Z TriFold modeli piyasaya süreceği ve cihazın daha geniş çapta satışa çıkabileceği öne sürüldü.
Haberlerin doğru çıkması hâlinde Samsung, 2027’de toplam dört katlanabilir telefon modeli sunabilir.
Bu modellerin Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra, Galaxy Z Flip 9 ve yeni Galaxy Z TriFold’dan oluşacağı belirtiliyor. Yeni üç kez katlanabilir telefonun hangi adı taşıyacağı ise henüz bilinmiyor.
Galaxy Z Flip 8’in Samsung’un son kapaklı katlanabilir telefonu olup olmayacağına ilişkin bazı değerlendirmeler bulunuyor.
Bazı söylentiler, Galaxy Z Flip 8’in gelecek yıl bir halefinin çıkmayabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddiaları destekleyen somut bir bilgi henüz bulunmuyor.
SamMobile'da yer alan habere göre Samsung, yeni nesil Galaxy Z TriFold hakkındaki bilgileri iş ortaklarıyla paylaştı.
Cihazın geliştirme sürecinin ise erken aşamalarında olduğu belirtiliyor. Hangi teknik özelliklerin değiştirileceği de henüz bilinmiyor.
Yeni modelin ekran boyutunun ilk Galaxy Z TriFold ile aynı olacağına inanılıyor.
Samsung’un yeni Galaxy Z TriFold’un daha geniş çapta satışa sunulması konusunda henüz karar vermediği bildiriliyor.
Bununla birlikte haberde, cihazın daha fazla pazarda satışa çıkarılabileceği ihtimaline yer veriliyor.
Samsung’un yeni Galaxy Z TriFold’u Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Flip 9 serileriyle birlikte Temmuz 2027’de tanıtmasının da muhtemel olduğu belirtiliyor.
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