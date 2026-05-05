10 yaşında 92 suç kaydı var! AVM'de çanta çalan çocuk yakalandı

AVM'de bir kadının çantasını çalan 10 yaşındaki çocuğun suç geçmişi ağızları açık bıraktı. Taksiyle kaçan şüpheli çocuğun yaşının 9 katından fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren M.A.’nın (35), bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. İçinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T. (10), Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen D.T.’nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANTADA 100 BİN LİRALIK CEP TELEFONU DA VARDI

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye’deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.’nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.

D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilirken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

