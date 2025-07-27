10 yaşında kalbindeki iki delik kapatıldı: "Artık kalbim ağrımayacak"

Bursa'da yaşayan Erhan ve Emir Demirhan çifti, kızları Merve'nin kalbinde biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki delik bulunduğunu, uzun süredir çözüm aradıklarını belirtti. Birçok doktora başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden baba Erhan Demirhan, "Kızımın kalbinde biri büyük diğeri küçük iki delik vardı. Çok sayıda doktora ve üniversite hastanesine gittik ama çözüm bulunamadı. En sonunda Bursa'da hocamızı bulduk. Kendisi o süreçte Manisa'ya atanmıştı, biz de arkasından geldik. Doktor bey koltuk altından girerek ameliyat edebileceğini söyledi. Söylediği gibi de MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde ameliyatı yaptı. Doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, kızımız çok iyi" dedi.

"ARTIK KALBİM AĞRIMAYACAK"

Başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Merve Demirhan ise "Ağustos ayında 11 yaşına gireceğim. Tedavi için Bursa'dan geldik. Benim kalbimde iki tane delik vardı, bir tanesi küçük öbürü büyüktü. Büyük olan 6 milim kadar falandı. Bu yüzden ameliyat ile kapatmak lazımmış. İkisi ayrı yerlerde olduğu için de anjiyo ile kapatılamazmış. Bu yüzden Manisa'da CBÜ hastanesinde ameliyatımı gerçekleştirdiler. Biraz ağrım var ama ameliyat sonrası normal olduğunu söylediler. Ben kolay yorulan biri değildim fakat yorulduğumda kalbim acıyordu, bu biraz sıkıntı oluşturuyordu. Şimdi inşallah artık kalbim ağrımayacak" diye konuştu.

"SÜREÇ SORUNSUZ GEÇTİ"

Ameliyatı gerçekleştiren MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Seçici, yaklaşık 2 aydır Manisa'da görev yaptığını belirterek, "Hastamızı Bursa'dan tanıyordum. Manisa'ya geldikten sonra ameliyat olmak istediler. Yaklaşık 2 gün önce Merve'yi koltuk altından küçük bir kesiyle ameliyat ettik, kalbindeki iki deliği kapattık. Süreç sorunsuz geçti, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra daha kompleks ameliyatları da yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU BİZİM İÇİN BİR İLK OLDU"

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa'da çocuk kalp damar cerrahisi alanında yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Manisa ve bölgemiz için büyük bir eksiklikti. Serkan hocamızın gelmesiyle birlikte artık çocuk kalp cerrahisi gerektiren vakalar üniversite hastanemizde yapılabilecek. Bursa'dan gelen hastamız şifa buldu, bu bizim için bir ilk oldu" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır