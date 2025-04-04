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  4. 10 yıl önce 1 haftada 3 kez hatalı ameliyat olmuş: 'Vida takalım' denilen hasta: "Herkes bel fıtığı, bel kayması dedi ama kimse romatizma demedi"

10 yıl önce 1 haftada 3 kez hatalı ameliyat olmuş: 'Vida takalım' denilen hasta: "Herkes bel fıtığı, bel kayması dedi ama kimse romatizma demedi"

04.04.2025 10:10
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Adana'da 10 yıl önce, bel fıtığı nedeniyle bir hafta içinde üç kez ameliyat olan ve bir türlü iyileşemeyen bir hastanın aslında romatizma rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Bu hastaya, bazı profesörler tarafından "vida takalım" önerisi yapılırken, doğru teşhis konulmadığı için üç kez gereksiz ameliyat oldu. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hastayı tedavi ederek iyileşmesini sağladı. Detaylar haberimizde...

10 yıl önce 1 haftada 3 kez hatalı ameliyat olmuş: 'Vida takalım' denilen hasta: "Herkes bel fıtığı, bel kayması dedi ama kimse romatizma demedi"

Adana'da 10 yıl önce bel fıtığı nedeniyle bir hafta içinde üç kez ameliyat olan ancak bir türlü iyileşemeyen Tuna Sel Sümer'in, aslında romatizma rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Belindeki rahatsızlık geçmeyen Sümer, geçtiğimiz aylarda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Prof. Dr. Şen, yaptığı tetkiklerle hastanın fıtık değil, romatizma rahatsızlığı yaşadığını belirleyerek, Sümer’i fizik tedaviye yönlendirdi. Uygulanan tedavi yöntemleriyle ağrılarından kurtulan ve sağlığına kavuşan Sümer, "Üç kez gereksiz ameliyat oldum" diyerek tedavi sürecini anlattı. Prof. Dr. Şen ise meslektaşlarına, "Lütfen radyolojik görüntüleri kendiniz inceleyin. Bu hasta gereksiz ameliyat olmuş" çağrısında bulundu.

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"ÖNE DOĞRU EĞİK VE YÜRÜRKEN ZORLANIYORDU"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, radyolojik görüntüleri doktorların dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek, "Hastamız bize geldiğinde beli öne doğru eğik ve yürürken zorlanıyordu. Hikayesinde kendisinin anlattığı gibi çok kısa aralıklarla 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. Bana geldiğinde radyolojik görüntüsüne ve bel MR'ına baktığım zaman orada birtakım işaretler olduğunu gördüm. Hastanın romatizmaya yatkınlığı olduğunu tespit ettim. Birçok kez doktora gitmiş ama maalesef çözememişler. Burada genç meslektaşlarıma vurgulamak istediğim, lütfen radyolojik görüntüyü kendiniz inceleyin. Radyoloji uzmanı meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz onların yorumlarını okuyun ama kendi klinik tecrübenizi içerisine ekleyin bunun asıl problemi romatizma. Bunun üzerine romatizma uzmanı meslektaşımı ve fizyoterapist arkadaşımı arayıp durumu izah ettim. Kendi ürettiği takviye gıdalar ve krem ile hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk" dedi.

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"BEL FITIĞI, BEL KAYMASI DEDİLER AMA KİMSE ROMATİZMA DEMEDİ"

Geçtiğimiz yıllarda aynı rahatsızlığı için farklı doktorların farklı bir tedavi önerdiğine de değinen Sümer, "Rahatsızlığım üzerine gittiğim bir kurumda 3 profesör 'vida takalım' dediler. O vidanın bana iyi gelmeyeceğini düşünerek kabul etmedim. Herkes bel fıtığı, bel kayması dedi ama kimse romatizma demedi. Şimdi geçmişi düşündüğümde acaba o ameliyatları boşu boşuna mı oldum ben. Hani beni kurtaracaklardı, iyileşeceksin demişlerdi. İyileşmedim daha kötüye gittim ve şimdi romatizma tanısıyla iyi duruma geldim. Demek ki ben boşu boşuna ameliyat olmuşum" dedi.

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"KORKUNÇ AĞRILAR ÇEKTİM VE YÜRÜYEMEYECEK DURUMA GELDİM"

10 senede 3 kez bel fıtığı ameliyatı olan ve hayatı kabusa dönen Tuna Sel Sümer ise ağrılarının hiç dinmediğini, fizik tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi: "Bundan 10 yıl önce bir hastanede aynı hafta içerisinde 3 kez ameliyat olmuştum. O ameliyatlar yapıldıktan sonra iyileşmedim. Son iki yıl içerisinde korkunç ağrılar çektim ve yürüyemeyecek duruma geldim. Birçok yere başvurdum ama sonuç bulamadım. En son Orhan hocamıza geldik, durumu anlattık. Kendisi baktı ve romatizmaya dayalı bir rahatsızlık olduğunu tespit etti. Fizik tedaviye gittim ve yeniden sağlığıma kavuştum" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bel fıtığı romatizma Adana
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