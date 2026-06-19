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100 metrelik uçurumdan yuvarlandı, jandarmanın dikkatiyle kurtuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde uçurumdan ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

100 metrelik uçurumdan yuvarlandı, jandarmanın dikkatiyle kurtuldu

Kaza, Gedikli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K. (49) idaresindeki 06 HML 060 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alana yuvarlandı.

100 metrelik uçurumdan yuvarlandı, jandarmanın dikkatiyle kurtuldu 1

KAZA YAPAN SÜRÜCÜYÜ JANDARMA FARK ETTİ

Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, kaza yapan otomobili fark edip sürücüyü yaralı olarak araçtan çıkarttı. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü ormanlık alandan çıkartıp yola çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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