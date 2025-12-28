HABER

101 suç kaydı bulunan firari Mersin’de yakalandı

Mersin’de 101 suçtan kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 36 yıl hapis cezası ile aranan bir şahsın merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi.

Mersin’de 101 suçtan kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 36 yıl hapis cezası ile aranan bir şahsın merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adrese düzenlenen operasyonda, toplam 101 suç kaydı bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Mersin
