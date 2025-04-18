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103 çocuğa cinsel istismardan kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı: 'Savaş mağduruyum' yalanı uzun sürmedi

İspanya’da 103 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan zanlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde gizlenirken jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Pasaportunun olmadığını öne süren zanlının kimliği, yapılan parmak izi taramasıyla deşifre edildi. Türkiye’nin iade süreci için İspanyol makamlarıyla temasa geçtiği öğrenildi.

103 çocuğa cinsel istismardan kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı: 'Savaş mağduruyum' yalanı uzun sürmedi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, uluslararası arananlar listesindeki Youness En Nacırı’nın Bodrum’da bulunduğu bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon için zanlının kaldığı otelde günler süren bir takip yapıldı. Ekipler, dün saat 18.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Otel odasına düzenlenen baskınla zanlı kıskıvrak yakalandı.

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"SAVAŞ MAĞDRUYUM" DEDİ

Operasyon anında kimliğini gizlemeye çalışan ve Filistinli olduğunu iddia eden şüpheli, savaş mağduru olduğunu söyleyerek, dikkat çekmemeye çalıştı. Pasaportunun olmadığını öne süren zanlının kimliği, yapılan parmak izi taramasıyla deşifre edildi. Gerçek adı Youness En Nacırı olan zanlının pasaportunun ise valizinde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmeye saklandığı belirlendi.

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103 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Hakkında 2019 yılında İspanya’da açılan soruşturma kapsamında 103 ayrı çocuğa yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçundan kırmızı bültenle arama kaydı bulunan zanlı, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Türkiye’nin iade süreci için İspanyol makamlarıyla temasa geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bodrum
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