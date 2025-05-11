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109 yaşındaki "Şemsi teyzeye" Anneler Günü ziyareti

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla 1916 doğumlu Şemsi Kılıç'ı ziyaret etti.

109 yaşındaki "Şemsi teyzeye" Anneler Günü ziyareti

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden Şemsi Kılıç'ın gelini Selma Kılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın sosyal medya hesabına, "Merhaba Ahmet Bey, Anneler Günü’nde 109 yaşındaki kayınvalidemi ziyaret ederek mutlu edebilir miyiz?" yorumunu yazdı.

Paylaşımı gören Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar'la birlikte Şemsi Kılıç’ın evine misafir oldu.

Oğlu ve geliniyle yaşayan, 30’dan fazla torunu olan ve torununun torununu gören Şemsi Kılıç, sürpriz ziyaret nedeniyle memnuniyeti dile getirdi.

Sarız ilçesinin yaylalarında ömrünü geçirdiğini anlatan Şemsi Kılıç, sağlığını doğal beslenmeye borçlu olduğunu ve çok çalıştığını belirtti.

Selma Kılıç ise kayınvalidesinin Başkan Çolakbayrakdar ile çok tanışmak istediğini, bu nedenle başkanın sosyal medya hesabına yazdığını ve hemen geri dönüş alınca da çok mutlu olduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar da henüz doğmadan kendileri için fedakarlık gösteren annelerin, yaşamları boyunca aynı hassasiyetle varlıklarını hissettirdiklerini kaydetti.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Çolakbayrakdar, "Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projemizi onlar için yapıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Kayseri
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