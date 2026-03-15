11 ayrı suçtan aranan şahıs Konya’da yakalandı

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı suçtan aranan şahsı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında düzenlenen operasyonla yakaladı.

11 SUÇTAN ARANIYORDU KONYA'DA YAKALANDI

Gözaltına alınan S.T.‘nin (48) Konya, Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinde karıştığı olaylar nedeniyle arandığı belirlendi. Şahsın bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, kasten yaralama suçları başta olmak üzere toplam 11 ayrı dosyadan aranma kaydının ve 18 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı yürüttüğümüz operasyonel faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

