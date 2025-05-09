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11 firma ve fabrikaya yemek gönderen şirkette tavuk zehirlenmesi skandalı: 213 işçi hastanelik oldu!

Samsun'da yaşanan zehirlenme vakası korkuttu. Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin servis ettiği tavuktan dolayı 213 kişi zehirlenerek hastanelere başvurdu.

11 firma ve fabrikaya yemek gönderen şirkette tavuk zehirlenmesi skandalı: 213 işçi hastanelik oldu!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan firma ve fabrika işçilerinin sayısı 213'e çıktı.

11 FİRMAYA YEMEK GÖNDERİYORDU

İlçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

AA-20250508-37890532-37890530-SAMSUNDA_126_FABRIKA_ISCISI_YEDIKLERI_TAVUKTAN_SONRA_RAHATSIZLANDI_VE_HASTANELERE_BASVURDU

SAYI ARTABİLİR

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.

Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Samsun tavuk
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