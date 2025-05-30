HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

11 ülkede kırmızı bültenle aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ildeki operasyonlarda yakalandılar

İçerik devam ediyor

11 ülke tarafından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 23 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde düzenlenen operasyonların detaylarına ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten 13 kişi, mavi bülten 1 kişi ve difüzyon mesajı 9 kişi (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

ali yerlikaya

11 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

q2

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten, difüzyon mesajı ve mavi bülten ile aranma kaydı bulunan, yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı" bilgisini verdi.

q1

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları koordine eden İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Europol Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."

q3

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulunduSulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
İzmir'de grevin ikinci günü!İzmir'de grevin ikinci günü!

Anahtar Kelimeler:
Interpol Ali Yerlikaya kırmızı bülten
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
fotoğraf çekilirken en azından insan onuruna yakışacak şekilde çekilebilirdi.
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiye ödemeleri yarın başlıyor! Toplam rakam 57,4 milyar TL

Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiye ödemeleri yarın başlıyor! Toplam rakam 57,4 milyar TL

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

İzmir'de grevin ikinci günü!

İzmir'de grevin ikinci günü!

'En iyi ilaç Atatürk' fotoğrafı profesörü rahatsız etti! Tepki çeken olay...

'En iyi ilaç Atatürk' fotoğrafı profesörü rahatsız etti! Tepki çeken olay...

Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.