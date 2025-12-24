HABER

11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı

11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 11. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemeden deprem suçluları yararlanamayacak.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 11. Yargı Paketi kabul edildi. Deprem suçluları ise kapsam dışı bırakıldı.

FETİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklifin 27. maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde, toplum sağlığını korumak amacıyla getirilen geçici infaz düzenlemesinin yeniden ele alındığını anımsattı.

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Yıldız, "Yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yararlanabileceği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Daha önceki düzenlemelerde suç tarihinin esas alınmasında ısrar edilmişti, o zaman kesinleşme tarihi dikkate alınmış, yasa öyle çıkmıştı. Şimdi bu hatadan dönüyoruz, neresinden de dönersek kardır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Yıldız, son günlerde bazı odakların, Terörsüz Türkiye'nin ilerlediğini görerek paniklediğini söyledi.

Yıldız, "Bu odaklar ne yaparlarsa yapsınlar bu hedef gerçekleşecek, yapmak istedikleri fiili, fikri sabotajlar da sonuçsuz kalacaktır." ifadesini kullandı.

Siyasi partiler tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin raporların sunulduğunu anımsatan Yıldız, "Önümüzdeki günlerde bir müşterek rapor çıkaracağız. Bu raporda elbette birleştiğimiz yerleri öne çıkaracağız. Demokrasimizi yaşatacağız, kardeşçe yaşayacağız ve Türk milletinin önündeki engelleri de bir bir temizleyeceğiz." sözlerini sarf etti.
Kaynak: İHA

