11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu

Uzun süredir gündemde olan ve çalışması yapılan 11. Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak. 11. Yargı paketinde covid düzenlemesi de yer alacak. Yaklaşık olarak 50 bin mahkumun covid düzenlemesinden yararlanması bekleniyor.

SUÇ İŞLEME TARİHİ DİKKATE ALINACAK

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

NTV'den Mustafa Berber'in haberien göre Covid 19 döneminde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için 3 sene öngörülmüştü. Ancak o dönemde hali hazırda yargılaması devam eden kişiler bundan yararlanamamıştı. Bu başlık, ilk etapta Mayıs ayında gündeme gelmişti.

Eğer Meclis'te son düzenlemede bir değişiklik olmazsa; taslak içinde yer alan başlığa göre 31 temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler, bu suç nedeniyle yargılama yargıdan dolayı aksayanlar için böyle bir kolaylık sağlanacak. 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilmenin önü açılacak.