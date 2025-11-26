HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu

Uzun süredir üzerinde çalışılan 11. yargı paketi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İlk etapta yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye yolunun açılması bekleniyor. Pakette, Covid-19 salgını döneminde ortaya çıkan "aynı suç, farklı infaz" uygulamasının da düzeltileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu
Melih Kadir Yılmaz

Uzun süredir gündemde olan ve çalışması yapılan 11. Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak. 11. Yargı paketinde covid düzenlemesi de yer alacak. Yaklaşık olarak 50 bin mahkumun covid düzenlemesinden yararlanması bekleniyor.

11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu 1

SUÇ İŞLEME TARİHİ DİKKATE ALINACAK

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu 2

NTV'den Mustafa Berber'in haberien göre Covid 19 döneminde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için 3 sene öngörülmüştü. Ancak o dönemde hali hazırda yargılaması devam eden kişiler bundan yararlanamamıştı. Bu başlık, ilk etapta Mayıs ayında gündeme gelmişti.

Eğer Meclis'te son düzenlemede bir değişiklik olmazsa; taslak içinde yer alan başlığa göre 31 temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler, bu suç nedeniyle yargılama yargıdan dolayı aksayanlar için böyle bir kolaylık sağlanacak. 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilmenin önü açılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatıSınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatı
Tek katlı evdeki yangın korkuttuTek katlı evdeki yangın korkuttu

Anahtar Kelimeler:
mahkum meclis yargı paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.