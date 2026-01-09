HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve KDP Başkanı Barzani Halep'i görüştü

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonu ele alındı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve KDP Başkanı Barzani Halep'i görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye’nin Halep kentinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) silah bırakmayı reddeden unsurlarına yönelik operasyonunun ele alındığı belirtildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve KDP Başkanı Barzani Halep i görüştü 1

BÖLGEDEKİ SORUNLAR ELE ALINDI

Barrack ve Barzani’nin bölgedeki gerginlik ve huzursuzluğun devam etmesinin önüne geçilmesi için bütün çabanın sarf edilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca tarafların görüşmede bölgede durumun normal haline dönmesi, istikrar, güvenlik ve barışın sağlanması yönünde büyük adımların atılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve KDP Başkanı Barzani Halep i görüştü 2

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu, Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolü sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenmiş, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG’li teröristleri alarak farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs Şeyh Maksut Mahallesi'ne gelmişti. Ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından Suriye ordusu, bugün Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine yönelik operasyonlar düzenleneceğini açıklamıştı.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun yarınki 8 seferi iptal edildiBUDO'nun yarınki 8 seferi iptal edildi
Alacağını tahsil edemedi, inşaat iskelesine çıktıAlacağını tahsil edemedi, inşaat iskelesine çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Mesut Barzani Tom Barrack
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.