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  4. 11 yıl önce yazdığı vasiyet ortaya çıktı! Kimsesiz adamın cebinden çıkan not, herkesi duygulandırdı: Tüm mal varlığını o vakfa bağışladı

11 yıl önce yazdığı vasiyet ortaya çıktı! Kimsesiz adamın cebinden çıkan not, herkesi duygulandırdı: Tüm mal varlığını o vakfa bağışladı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 10:43
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Amasya’da hayatını kaybeden kimsesiz bir adamın ardından bıraktığı bir not, herkesi duygulandırdı. 70 yaşındaki Yaşar Uzun’un, el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetinde evini ve birikimlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ortaya çıktı.

11 yıl önce yazdığı vasiyet ortaya çıktı! Kimsesiz adamın cebinden çıkan not, herkesi duygulandırdı: Tüm mal varlığını o vakfa bağışladı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti. Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.

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11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.

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Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.

(İHA)

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Vasiyet Amasya cenaze Mehmetçik Vakfı not
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