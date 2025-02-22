11 yıldır yürüyemeyen kadın Adana’ya gitti ayaklandı: “Annem yatalaktı, yatağından kalkınca düşerdi”

63 yaşındaki Naze Ülgen, 11 yıl önce belindeki fıtık ve kanal darlığı nedeniyle tedavi için başvurduğu hastanede ameliyat olmuştu. Ancak, yanlış yapılan operasyon sonucu yürüyemeyen ve zamanla bakıma muhtaç duruma gelen Ülgen, yıllarca çalmadığı kapı kalmadı.

Adana'da Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in tedaviye başvurmasıyla, geçtiğimiz ay başarılı bir ameliyat geçiren Ülgen, sağlıkla yeniden ayağa kalktı.

Geçirdiği zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan Naze Ülgen, uzun yıllar sonra ilk kez yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Adana'daki başarılı tedavi süreci, Ülgen'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Ülgen, yürümeye başladı.

“ANNEM YATALAKTI, YÜRÜYEMİYORDU”

Naze Ülgen'in kızı Hacire Şeyhanlıoğlu, "11 yıldır annem acı çekiyordu. Ağrılarından dolayı çalmadığımız kapı kalmadı. Annem yatalaktı, yatağından kalktığı zaman düşerdi, yürüyemezdi. Annemle oturup ağlardık, nereye gidersek gidelim 'olmaz, bu kadar olur' derlerdi. Annem Şanlıurfa'da 2 kere ameliyat oldu. beline platinler takıldı, yanlış ameliyat yaptılar. Bugün hocamızın sayesinde annem ayakta, yürüyor. Hocamız anneme takılan platinleri değiştirdi, çok güzel bir ameliyat yaptı ve bu duruma geldi annem. Çok mutluyuz, Allah razı olsun" dedi.

“REVİZYON CERRAHİSİ YAPTIK”

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Hastamız bize geldiğinde radyolojik görüntülere baktık ve biz ameliyatını tekrar yeniden yaparak revizyon cerrahisi yaptık. Şu anda hastamız gayet iyi durumda. Burada sorunu tespit ettik, vidalarla ilgili düzeltmeyi yaptık, revizyon cerrahisini yaptıktan sonra da bugün hastanın ameliyattan sonraki 1.ayı, hasta dimdik şekilde ayakta duruyor. Geldiğinde kanepenin üzerinde uzanıyor, tekerlekli sandalyeden ayağa kalktığı anda yere yıkılıyordu, düşüyordu. Burada önemli olan hastanın öyküsünü dinlemek, radyolojik görüntülere bakmak." ifadelerini kullandı.

(İHA)