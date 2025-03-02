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110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

02.03.2025 15:59
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Niğde'de maden işletmesindeki 110 işçi, ihaleyi alan yeni taşeron firma NARTAŞ tarafından toplu şekilde işten çıkarıldığı gerekçesi ile eylem başlattı. Şantiyenin giriş çıkışını kapatan işçiler eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünde, bir maden işletmesinin taşeron işlerini alan Kayseri firması NARTAŞ'ın, köy halkından yaklaşık 110 kişinin işine son verdiği iddia edildi. Yaklaşık 110 yöre halkının işsiz kaldığı belirtilen olayda, iddiaya göre ihaleyi yeni alan taşeron firma köy halkından oluşan işçilerle çalışmak istemedi.

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GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATTILAR

Yeni taşeron firma tarafından toplu şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işletme önünde eylem başlattı. İşçiler durumu protesto etmek amacıyla şantiye giriş-çıkışlarını kapatarak nakliye işlemlerini durdurdu. Taşeron firmanın köy halkını işten çıkarmasına tepki gösteren işçiler, uzun yıllardır maden şirketinde çalıştıklarını, yeni firmanın bölge halkı ile çalışmak istemediğini dile getirerek haklarını aramaya devam edeceğini söyledi.

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EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Yeni taşeron firmanın kendilerini mağdur ettiğini söyleyen işçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Maden
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