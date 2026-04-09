110 koyun gitti, 3 yıldır para yok: Dolandırıcılar hayatını kararttı

Samsun’da 36 yaşındaki Semih Öztürk, büyükbaş hayvan almak amacıyla sattığı 110 koyunun parasını 3 yıldır alamadığını öne sürdü.Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi’nde iddiaya göre, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 1 çocuk babası Semih Öztürk, elindeki 110 koyunu satarak büyükbaş hayvancılığa geçmek istedi.

Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi’nde iddiaya göre, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 1 çocuk babası Semih Öztürk, elindeki 110 koyunu satarak büyükbaş hayvancılığa geçmek istedi. Bu amaçla internet üzerinden ilan veren Öztürk, kendisiyle iletişime geçen kişilerle anlaşma sağladı.

Öztürk, koyunları senet karşılığında sattığını ancak verilen senedin karşılıksız çıktığını ileri sürdü. Aradan geçen 3 yıllık süreye rağmen parasını alamadığını belirten Öztürk, dolandırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım talep etti. Yaşadıklarını anlatan Öztürk, "İnternet üzerinden benimle iletişime geçen kişi kendisini ‘hacı’ olarak tanıttı ve bu şekilde güven kazandı. Telefonda pazarlık yaptık. Daha sonra başka bir kişiyle birlikte köye gelerek koyunları kamyona yükledik ve Tekkeköy’e götürdük. Bana çek vereceklerini söylediler ancak 20 gün vadeli senet verip ayrıldılar. Süre dolmasına rağmen ödeme yapılmadı" dedi.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE BİRÇOK KİŞİYİ MAĞDUR ETMİŞLER

Şahısların her aramasında kendisini oyaladığını öne süren Öztürk, "Araştırma yaptığımda bu kişilerin yalnızca beni değil, Karadeniz Bölgesi’nde birçok kişiyi mağdur ettiğini öğrendim. Savcılığa başvurduk ancak takipsizlik kararı verildi. 3 yıl geçti ama hiçbir sonuç alamadım" diye konuştu.

Dolandırıldığını iddia ettiği kişilerin mal varlıklarını başkalarının üzerine yaptığını da öne süren Öztürk, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Öztürk, "Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Tanıdık bile olsa senet ve çekle alışveriş yapmasınlar. Nakit alışveriş yapsınlar. Benim tek isteğim koyunlarımın ya da paramın geri verilmesi. Tekrar ayağa kalkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

