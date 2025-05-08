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TBMM'de kabul edildi! Cezası 15 bin lira oldu

112’ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi.

TBMM'de kabul edildi! Cezası 15 bin lira oldu
Cansu Akalp

TBMM Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp meşgul edenlere verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen teklife göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltildi.

15 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK!

112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi tbmm
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