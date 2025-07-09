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12 asker Kuzey Irak’taki o mağarada nasıl şehit oldu? Dikkat çeken ‘eğitimli köpek’ detayı: İkinci gruptaki son asker 'yardım edin' diye bağırınca…

Türkiye şehitlerine ağlarken kahreden olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuzey Irak’ta şehit olan 12 asker hakkında ihmal ve tedbirsizlik iddiaları kamuoyunda büyük soru işaretleri yarattı. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sürerken olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre eğitimli köpekler etkilenmeyince gazdan şüphelenilmedi.

12 asker Kuzey Irak’taki o mağarada nasıl şehit oldu? Dikkat çeken ‘eğitimli köpek’ detayı: İkinci gruptaki son asker 'yardım edin' diye bağırınca…

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 asker şehit oldu.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin NTV'de yer alan habere göre, terör örgütünün daha önce hastane olarak kullandığı mağaraya ilk kez facianın yaşandığı pazar günü girilmedi. Çok katlı mağarada yaklaşık bir haftadan bu yana arama tarama faaliyeti yapılıyordu.

MAĞARAYA ÖNCE EĞİTİMLİ KÖPEKLER SOKULDU

Mağaraya askerlerden önce özel eğitimli köpekler girdi. Olumsuzluk tespit edilmeyince metan gazından şüphelenilmedi.

Edinilen bilgilere göre köpek aramasının ardından mağara giriş protokolü uygulandı. Üç ayrı gruba ayrılan askerlerden ilk grup mağara girişinin üstündeki kata ilerledi. İçeriye giren ilk grupla temas kurulamayınca ikinci grup ilerlemeye başladı. Metan gazının etkisini 3. gruba ileten ise ikinci gruptaki son asker oldu. O askerin yardım edin çağrısıyla facianın farkına varıldı.

12 asker Kuzey Irak’taki o mağarada nasıl şehit oldu? Dikkat çeken ‘eğitimli köpek’ detayı: İkinci gruptaki son asker yardım edin diye bağırınca… 1

Farklı katlara sahip olan mağarada olayın yaşandığı gün girişin üstündeki katta inceleme yapıldı. Metan gazının askerlerin girdiği o katta yoğunlaştığı anlaşıldı.

"BÖYLE YOĞUN METAN AZ RASTLANAN BİR DURUM"

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen madenciler metan gazının ilk grup askerin girdiği üst katta yoğunlaştığını tespit etti. Madencilerin "böyle yoğun metan birikmesi zor rastlanan bir durum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Arama kurtarma faaliyetleri sırasında mağaraya saatlerce oksijen basılmasına rağmen oksijen seviyesinin yükseltilemediği belirtildi.

12 asker Kuzey Irak’taki o mağarada nasıl şehit oldu? Dikkat çeken ‘eğitimli köpek’ detayı: İkinci gruptaki son asker yardım edin diye bağırınca… 2

Mağarada bu denli yüksek yoğunlukta metan oluşmasının nedenleri de araştırılıyor. Mağara içinde bulunan bir jeneratör odasından kaynaklanabileceği ya da olaydan bir hafta önce Şemdinli yakınlarında meydana gelen bir depremin yarattığı yer hareketi nedeniyle metan gazının toprak altından mağara içine sızarak yoğunlaşmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Metan gazının yoğunlaştığı o bölgeye hala girilemediği, uzaktan kumandalı insansız kara araçlarıyla inceleme yapılacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

MAĞARANIN GİRİŞİNDE 20 METRE SÜRÜNMEK GEREKİYOR

Mağaranın girişinin çok dar olduğu ve girişte en az 20 metre boyunca sürünerek ilerlemek zorunda kalıyor askerler. Dar girişin metan gazı birikmesine sebep olabileceği vurgulanıyor.

BÖLGEDE 3 BİN MAĞARADA METAN GAZINA RASTLANMADI

Pençe Kilit Bölgesinde şimdiye kadar 3 bine yakın mağarada arama tarama faaliyeti yapıldığı, metanla ilgili herhangi bir emareye rastlanmadığı ifade edildi.

SORUŞTURMA NASIL DEVAM EDİYOR?

Öte yandan idari soruşturma devam ediyor. Tedavi altındaki askerlerle o gün görev yapan bölgedeki askeri yetkililerin bilgilerine başvuruluyor. İhmal ya da tedbirsizlik olup olmadığı soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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şehit Asker mağara haberler
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