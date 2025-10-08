HABER

'12 ay ücretsiz' Google açıkladı: Üniversite öğrencileri dikkat! Son gün 9 Aralık

Google, Türkiye'deki üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri, 12 aylık ücretsiz Google AI Pro planından yararlanabiliyor. Ancak 9 Aralık tarihine kadar plan için kayıt yaptırmak gerekiyor.

Enes Çırtlık

Yapay zeka gün geçtikçe daha da çok hayatımızın bir parçası haline gelirken, teknoloji dünyasında da gelişmeler giderek daha yapay zeka odaklı hale geliyor. Bu anlamda son olarak ise Google'dan Türkiye'deki üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

GOOGLE'DAN ÖĞRENCİLERE 12 AYLIK ÜCRETSİZ GOOGLE AI PRO PLANI KARARI

Google; Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana ve 2 TB depolama alanını içeren 12 aylık Google AI Pro planının, Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyadaki üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak açıldığını duyurdu.

Google'ın açıklamasına göre, Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri, 9 Aralık 2025 tarihine kadar plan için kayıt yaptırarak 12 aylık ücretsiz Google AI Pro planından yararlanabiliyor.

12 ay ücretsiz Google açıkladı: Üniversite öğrencileri dikkat! Son gün 9 Aralık 1

12 AYLIK ÜCRETSİZ GOOGLE AI PRO PLANI ÖZELLİKLERİ

Üniversite öğrencileri için 12 aylık ücretsiz Google AI Pro öğrenci planının özellikleri şöyle sıralanıyor:

  • Gemini 2.5 Pro
  • Deep Research
  • NotebookLM
  • Veo 3
  • Nano Banana
  • 2 TB depolama alanı
