Yer: İstanbul! Genç kız bir anda bayıldı, metrobüsün altında kaldı: Yaşam mücadelesi veriyor

Recep Demircan

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Cevizlibağ metrobüs durağında 14 yaşındaki genç kız, metrobüsün geldiği sırada bir anda bayıldı. Metrobüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken, metrobüs şoförü gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.

Yer: İstanbul! Genç kız bir anda bayıldı, metrobüsün altında kaldı: Yaşam mücadelesi veriyor 1

METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

Aynı anda durağa giriş yapan metrobüs, yere düşen genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Yer: İstanbul! Genç kız bir anda bayıldı, metrobüsün altında kaldı: Yaşam mücadelesi veriyor 2

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre kazanın ardından metrobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

