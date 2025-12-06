HABER

Gaziantep'te yolcu otobüsünde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilmesi faciayı önledi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a hareket halinde olan H.O. (49) kontrolündeki 48 NK 115 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

SÜRÜCÜNÜN DUMANI FARK ETMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Dumanları fark eden sürücü, otobüsü durdurduktan sonra yolcuları tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüsün motor kısmı alev alev yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

