Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü, Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün beraberinde Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Ergün, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ASKERİ ATAŞELİĞİ ZİYARET ETTİ

Bayraktaroğlu ve Ergün daha sonra Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti, Suriye Devrimi Askeri Fuarında incelemelerde bulundu

