Anamur'un son Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İlçedeki Güneybağış Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk 16 torun sahibi Kore gazisi Mustafa Maden, çoklu organ yetmezliği nedeni ile yaşamını yitirdi. Maden'in Türk baydrağına sarılı tabutu askeri erkan ve ailesi tarafından hastaneden teslim alınarak Günebahşiş Çoğurlu Mezarlığın'a getirildi. Burada düzenlenen törene Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Maden'in cenazesi gözyaşları arasında defnedildiKaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır