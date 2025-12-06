HABER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı duyurdu! Çernobil'de sızıntı tehlikesi

Ukrayna'da Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 1986 yılında meydana gelen patlama sonrası radyoaktif sızıntıyı engellemek için yapılan çelik yapıda sızıntı olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı fakat nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen çelik yapının şubat ayındaki drone saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI SIZINTIYI DUYURDU!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen ‘Yeni Koruma Kalkanı'nın’ şubat ayındaki drone saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi.

GEÇİCİ ONARIM YAPILDI FAKAT TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Geçen hafta IAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı kaydedilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği aktarıldı. Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı fakat nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu ifade edildi

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BAŞLAMASINDAN BERİ 11. TEHLİKE

Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11’inci kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kesintinin yarım saat sürdüğü vurgulanan açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğuna dikkat çekildi.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

